Reportan posible segunda muerte por peste neumónica en Rusia; OMS pide respuestas

La muerte de una investigadora y las cuarentenas en Siberia mantienen a Rusia bajo la mirada internacional. Ahora, los reportes sobre un posible segundo fallecimiento y el retiro de publicaciones sobre el caso añaden nuevas dudas a un episodio que las autoridades sanitarias todavía no han esclarecido por completo.

El diario británico Daily Mail publicó el martes 6 de octubre que medios rusos reportaron otra muerte en un hospital del distrito de Irkutsk, presuntamente relacionada con peste neumónica. El segundo deceso y su causa no han sido corroborados de manera independiente.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información sobre otro empleado con neumonía de origen desconocido y pidió a Moscú aclarar qué ocurrió.

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¿Qué se sabe de la posible segunda muerte?

La versión difundida por el Daily Mail señala que otra persona habría fallecido después de contraer la enfermedad. Sin embargo, la agencia Reuters informó que no encontró evidencia suficiente para verificar un segundo fallecimiento.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuestionó la cobertura y aseguró que gran parte de la información difundida sobre la situación es falsa. También pidió remitirse a los comunicados del organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor.

Publicaciones y un aviso fueron retirados

Según la información recopilada por el Daily Mail, el medio independiente The Insider reportó que la televisora REN TV eliminó cinco publicaciones sobre la presunta peste en Irkutsk.

Otro episodio ocurrió en Baikalsk, cuya administración municipal difundió el 3 de octubre un mensaje para limitar los viajes a Shelekhov y localidades cercanas, ante información no oficial sobre un supuesto caso de peste.

De acuerdo con el medio local Lyudi Baikala, el aviso fue eliminado dos horas después. El retiro de estos mensajes se suma a las dudas sobre la información disponible alrededor del caso.

La investigadora que murió en Siberia

La primera víctima fue Darya Shipilova, de 28 años, trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Falleció el 2 de octubre después de ser hospitalizada con neumonía grave.

Reportes iniciales relacionaron su enfermedad con una posible exposición accidental en el laboratorio. Las autoridades rusas sostienen que no encontraron microorganismos vinculados con su actividad profesional ni incidentes en el manejo de patógenos.

Tras su muerte, cerca de 200 contactos quedaron bajo vigilancia y cuarentena. Medios regionales también reportaron restricciones en hospitales y el aislamiento de empleados dentro del instituto.

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La OMS busca esclarecer qué ocurrió

Rusia mantiene como causa del fallecimiento una neumonía de origen desconocido y afirma que no se han registrado casos recientes de peste en la región.

La OMS solicitó los resultados y detalles de las pruebas realizadas, así como información sobre los patógenos que manejaba la trabajadora y las condiciones del laboratorio.

El organismo señaló este miércoles 7 de octubre que todavía no dispone de información suficiente para completar una evaluación del riesgo. También sigue buscando respuestas sobre el supuesto segundo empleado afectado, mientras permanece sin esclarecer qué provocó la infección mortal de Shipilova.