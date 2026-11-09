Reportan supuesta presencia de ponchallantas en bulevar Francisco Villa

Por redes sociales, reportaron la presencia de objetos presuntamente utilizados para ponchar neumáticos sobre el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango, generó la intervención de elementos de la Guardia Nacional durante este lunes, luego de que ciudadanos alertaran sobre el posible riesgo para los automovilistas que circulaban por dicha vialidad.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar acudieron al menos dos unidades de la corporación federal , cuyos elementos descendieron de las patrullas para realizar una inspección sobre la superficie de rodamiento, donde comenzaron a retirar objetos que aparentemente representaban un peligro para los conductores.

Trascendió que una de las unidades oficiales habría resultado con un neumático ponchado , presuntamente a consecuencia de los objetos encontrados sobre el pavimento; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente esta situación ni las características del material localizado.

El hecho llamó la atención de quienes transitaban por el sector, mientras los agentes federales realizaban las maniobras correspondientes.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre el origen de los objetos ni se ha establecido si fueron colocados de manera intencional, por lo que el reporte permanece sin confirmación oficial.