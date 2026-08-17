Reportan robo de motocicleta en Villas del Manantial

Una motocicleta fue robada durante la madrugada del domingo en el fraccionamiento Villas del Manantial, de la ciudad de Durango, luego de que su propietario la dejara estacionada afuera de su domicilio y horas después descubriera que había desaparecido.

El afectado fue identificado como Salvador Carrasco Hernández, propietario de una motocicleta Café Racer 150, modelo 2019, de color negro, con placas de circulación 48KVS6.

Según lo relatado por el propio Salvador, alrededor de las 21:15 horas del sábado 15 de agosto salió de su domicilio ubicado en la calle Lerdo de Tejada para visitar a su pareja sentimental, quien vive en el mismo fraccionamiento.

La ausencia fue breve, pues aproximadamente 15 minutos después regresó a su vivienda y observó que la motocicleta todavía se encontraba estacionada en el sitio donde acostumbraba dejarla, por lo que ingresó a su casa y ya no salió durante el resto de la noche.

Fue hasta aproximadamente las 11:00 horas del domingo cuando se percató de que la unidad ya no estaba. Tras buscarla en los alrededores y no encontrarla, concluyó que había sido robada durante la noche o madrugada.

A las 12:00 horas decidió solicitar apoyo a través del número de emergencias, proporcionando como características de identificación el número de serie LNGPCK134KCM01169, además de las placas y demás datos de la motocicleta.

El propietario manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia por el robo, con la finalidad de que se inicie la búsqueda de la unidad y se investigue la identidad de quien o quienes se la llevaron.