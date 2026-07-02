Reporte sobre presencia de sujetos armados en Villas del Guadiana moviliza a corporaciones

Un reporte ciudadano movilizó a corporaciones de seguridad luego de que se alertara sobre la presencia de personas armadas en el fraccionamiento Villas del Guadiana VII, en la ciudad de Durango.

La hecho se reportó poco después de las 6:00 horas en una vivienda ubicada sobre calle Villa Unión, donde se informó que ocupantes de un vehículo blanco y una motocicleta negra portaban armas largas.

Vecinos del lugar señalaron que los individuos permanecían detenidos metros adelante de su domicilio, lo que generó temor entre vecinos.

Las autoridades desplegaron recorridos en la zona para verificar la situación sin que se notificara algún resultado.