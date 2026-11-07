Representaciones partidistas expresan confianza en autoridades electorales

Las representaciones de todas las fuerzas políticas ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) expresaron su respaldo y confianza en el organismo, durante una reunión de trabajo realizada con sus autoridades, en el contexto de la preparación del próximo proceso electoral.

El encuentro fue encabezado por el consejero presidente, Roberto Herrera Hernández, y contó con la participación de las consejerías electorales y la Secretaria Ejecutiva. De acuerdo con la información del Instituto, las representaciones partidistas reconocieron el trabajo realizado y coincidieron en mantener una relación de respeto y comunicación permanente.

La reunión tuvo como propósito fortalecer el entendimiento entre las autoridades electorales y los actores políticos, así como mantener condiciones de diálogo para la organización de los próximos comicios. El IEPC planteó que la comunicación institucional contribuirá a desarrollar el proceso bajo principios de equidad, certeza y legalidad.