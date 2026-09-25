Represión en el parque 'Las Auras' de Lerdo

Entre los municipios de Durango, Lerdo se ha convertido -en pocos meses- en un foco de atención por una agenda que ya se percibe discordante en materia ambiental. En la conocida "Ciudad Jardín" de la Comarca Lagunera, por su vegetación y áreas verdes, diversas decisiones del gobierno municipal ponen hoy en tela de juicio el compromiso ecológico de la alcaldesa Susy Torrecillas.

La controversia tiene dos frentes de mayor impacto. Por un lado, el respaldo a Fermachem, un proyecto industrial ubicado cerca del Cañón de Fernández, ha encendido las alertas por sus posibles implicaciones ambientales e hídricas. Por otro, la intervención del parque "Las Auras" y el retiro de árboles han provocado protestas que la Alcaldesa intenta, a toda costa, deslegitimar.

En este último caso, el problema ya escaló hacia acciones represoras por parte de la autoridad. Integrantes de colectivos, en su mayoría mujeres, fueron agredidas por un grupo de choque encabezado por lideresas plenamente identificadas políticamente con el Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, vinculadas directamente con Susy Torrecillas y su esposo, el exalcalde Homero Martínez.

Las versiones difundidas por integrantes del colectivo "En Defensa del Bosque Las Auras", respaldadas con fotografías como prueba, corroboran que fueron atacadas por gente enviada desde la Presidencia Municipal, supuestamente para apoyar los trabajos de remodelación que han afectado el área con la tala de al menos 17 árboles y más arbustos de otras especies.

Además, denunciaron el robo de teléfonos y otras pertenencias, así como la quema de una lona. Tales señalamientos, en teoría, tendrían que ser investigados por las autoridades correspondientes; sin embargo, resulta ilusorio siquiera considerar que esto ocurra cuando los mismos elementos policiacos no se dignaron a impedir las agresiones.

Resulta además cuestionable que la Alcaldesa pretenda desviar la discusión hacia potencias empresariales de la región. Si tiene información sobre tala, extracción de agua o adeudos fiscales, debería presentar las denuncias correspondientes. No obstante, una eventual responsabilidad de una empresa no elimina la obligación del Ayuntamiento de explicar sus propias decisiones ni convierte en ilegítima la protesta.

Por donde se le pueda ver, todo lo ocurrido en el parque "Las Auras" tiene el sello de una acción represora que exhibe la incapacidad de un gobierno municipal -en este caso, el de Lerdo- para procesar la libre y legítima manifestación ciudadana mediante la tolerancia, el diálogo, la información y la transparencia.

La opacidad, ha sido precisamente una de las mayores debilidades de la postura de la alcaldesa Susy Torrecillas. Las y los ambientalistas han solicitado mesas de diálogo, información sobre el proyecto, los dictámenes de los árboles retirados y la intervención de especialistas independientes; a cambio, solamente han recibido indiferencia y, ahora, represión.

El problema de fondo es que la defensa del parque está siendo tratada como una disputa entre bandos políticos, cuando debería ser una discusión sobre el patrimonio ambiental de Lerdo y de toda la Comarca Lagunera. El bosque "Las Auras" no pertenece al gobierno municipal en turno ni a sus adversarios: es un espacio público cuya intervención exige explicaciones y cuidado.

EN LA BALANZA.- Cuánta mezquindad la de los políticos de Durango al lucrar con una tragedia. Pretenden venderse como sensibles y cercanos a las familias de los cinco recién nacidos que fallecieron en el Hospital del IMSS. Con sus falsas posturas no solo indignan a la sociedad, sino que ofenden a los padres y lastiman a las madres que, ya de por sí, atraviesan por bastante dolor. Quiero verlos, señores y señoras de la clase política duranguense, apuntándose para apoyar a estas familias con los gastos que se les vienen. Pero háganlo con dinero proveniente de sus propios salarios, y no con recursos públicos.

X: @Vic_Montenegro