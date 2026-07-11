Reprograman en el HG450 las cirugías

EL SIGLO DE DURANGO

Las cirugías programadas en el Hospital General 450 no fueron canceladas; se suspendieron temporalmente y fueron reprogramadas debido a una falla del autoclave que se utiliza para esterilizar el instrumental quirúrgico, equipo que ya fue reparado y se encuentra nuevamente en operación.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, explicó que la avería ocurrió en una de las resistencias del autoclave, un equipo de uso continuo que funciona prácticamente las 24 horas del día para esterilizar las charolas e instrumentos empleados en las intervenciones quirúrgicas.

Precisó que, mientras se realizó la reparación, fue necesario ajustar la programación de las cirugías.

Por otro lado, se informó que la clínica privada donde una mujer de 65 años presuntamente sufrió complicaciones tras someterse a un procedimiento estético fue suspendida por autoridades sanitarias, mientras la Fiscalía investiga para determinar si existió mala práctica médica.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Saúl Fernández Saracho, informó que la actuación de la dependencia comenzó luego de que el Hospital General 450 notificó el ingreso de una paciente con una severa deformidad facial y complicaciones respiratorias derivadas, presuntamente, de una cirugía estética practicada en un establecimiento privado.

[DURANGO 1B Y 6B]