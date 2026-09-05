Repunta el robo de motos en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

El robo de motocicletas registró un repunte en Durango durante los primeros siete meses del 2026 al acumular 128 denuncias, cifra que representó un incremento del 28 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 100 denuncias.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostraron que el comportamiento de este delito también superó los registros de los dos años anteriores, pues entre enero y julio de 2024 se contabilizaron 101 denuncias robos de motocicletas, mientras que en 2023 fueron 96, por lo que los 128 casos acumulados en los primeros siete meses de 2026 constituyen el nivel más alto de los últimos cuatro años para este periodo.

El incremento del 2026 se concentró particularmente en julio, que cerró con 38 robos, casi el triple de los 13 registrados tanto en febrero como en junio. La incidencia mensual fue de 16 casos en enero, 14 en febrero, 14 en marzo, 13 en abril, 20 en mayo, 13 en junio y 38 en julio, lo que muestra un repunte considerable al cierre del periodo analizado.

La mayor parte de los casos correspondió a robos sin violencia, con 114 registros, mientras que solamente 14 fueron cometidos con violencia.