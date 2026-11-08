Repuntan asesinatos en México un 10.4%

Los asesinatos en México repuntaron 10.4 por ciento en octubre, que registró un total de mil 215 víctimas contra las mil 100 de septiembre, reveló el Gabinete de Seguridad.
En promedio, 39 personas fueron víctimas de homicidio doloso cada día durante el mes pasado, la mayoría en el Estado de México (Edomex) y Sinaloa, según el reporte diario elaborado a partir de los informes de las fiscalías o procuradurías estatales.
Con 160 asesinatos, el Estado de México se convirtió en la entidad más violenta en octubre pasado.
Le siguen Sinaloa con 155 víctimas; Guanajuato, con 124; Baja California, 76; Chihuahua, 73; Michoacán, 65; Veracruz, 56; Sonora, 55. Dichas cifras presentan una subestimación de entre 15 y 20 por ciento con relación a las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).