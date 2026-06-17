Requieren más de 140 trámites para proyectos de inversión en Durango

El director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, Ignacio Aguado Hernández, informó que hay un grupo empresarial que tiene entre cuatro y cinco inversiones proyectadas para Durango.

“Con la que se arrancó fue la planta de fertilizante de Lerdo en donde estamos involucrando a los tres niveles de gobierno, avalado ese proyecto por la Presidenta, por el secretario Marcelo Ebrard, del Gobierno de México”, manifestó.

Por lo que destacó que están colaborando en este proyecto los tres órdenes de gobierno.

Refirió que Fermaca también contempla las inversiones del Data Center, una fibra óptica y un gasoducto que pasa de Cuencamé a Durango , para incentivar la inversión.

Expuso que son más de 140 trámites los que se requieren con Semarnat y otras dependencias por lo que se sigue avanzando en los mismos.

“Yo creo que estamos a meses, estamos con los trámites que se tienen con Semarnat y son más de 140 trámites los que se requieren, complicado el tema, pero vamos avanzando”, aseguró.