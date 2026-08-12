Rescatan a 3 jóvenes que quedaron atrapados al intentar cruzar el río de Nombre de Dios | VIDEO

Tras el reporte de que tres jóvenes se encontraban atrapados en el río crecido de Nombre de Dios, elementos de la policía municipal acudieron al lugar para rescatarlos.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 11 de agosto, cuando las víctimas circulaban a bordo de una cuatrimoto e intentaron cruzar la zona debido a que la lluvia los sorprendió.

Al intentarlo, la fuerte corriente comenzó a arrastrarlos , por lo que turistas que se encontraban en el lugar llamaro a emergencias para que pudieran auxiliarlos.

Los policías los rescataron a través de una cuerda, cuando estuvieron fuera del agua fueron revisados y contactaron a sus famliares para que fueron por ellos.

Fueron identificados como Mayte de 19 años, Brian de 22, y Juan de 23 , sin que presentaran lesiones o afecciones por estar al interior del agua.

Ante las fuertes lluvias que se han presentado y continúan en la entidad, pidieron a la ciudadanía tomar precauciones, así como evitar cruzar los ríos cuando estén crecidos.