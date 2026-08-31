Rescatan a senderista accidentado en la zona serrana de Nuevo Ideal

Un senderista tuvo que ser auxiliado por cuerpos de emergencia luego de sufrir una caída en un barranco de la zona serrana de Nuevo Ideal, donde permaneció lesionado hasta que los rescatistas lograron llegar hasta él.

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos, paramédicos y personal de seguridad, quienes se internaron en una zona de difícil acceso para localizar y extraer al afectado.

Las labores se extendieron durante aproximadamente 14 horas debido a las condiciones del terreno, que complicaron el desplazamiento de los equipos y las maniobras para sacar al lesionado del barranco.

Una vez ubicado, los rescatistas realizaron las primeras acciones de atención y estabilización, ya que el hombre presentaba una lesión en una de sus piernas , atribuida a la caída que sufrió mientras se encontraba en la zona serrana.

Para conseguir la extracción fue necesario emplear equipo especializado y técnicas de manejo de cuerdas, con las que los cuerpos de auxilio pudieron descender hasta el punto donde se encontraba la víctima y posteriormente llevarla hacia un sitio seguro.

En el operativo también participaron Bomberos de Santiago Papasquiaro, cuyo apoyo resultó importante para efectuar las maniobras de rescate debido a la complejidad del terreno y las condiciones de acceso.

Después de ser puesto a salvo, el senderista fue trasladado a la ciudad de Durango para recibir atención médica y una valoración especializada. Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su identidad ni sobre la evolución de las lesiones que sufrió.