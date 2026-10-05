Responden duranguenses al Desayuno con Causa

Un ambiente de solidaridad y compromiso social, caracterizó el tradicional Desayuno con Causa, organizado por el Consejo Local Benefactor del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

El salón Tapihal abrió sus puertas para recibir a la sociedad duranguense, que atendió el llamado para sumar su granito de arena en apoyo a la niñez de la región. En esta edición, patrocinadores y organizadores coordinaron esfuerzos para recaudar fondos que permitan transformar vidas y construir un entorno más inclusivo.

Sociedad duranguense se sumó al Desayuno con Causa organizado a favor de los pequeños atendidos en el CRIT Durango.

IMPULSAN ACTIVIDADES

Gracias a las aportaciones de la comunidad y del sector privado, numerosos niños y niñas con discapacidad recibirán atención para continuar con su rehabilitación y mejorar su calidad de vida.

La ocasión tuvo un significado especial, ya que se conmemoró el décimo aniversario de la fundación del Comité Benefactor, agrupación que de manera constante impulsa actividades benéficas orientadas a la captación de donativos.

Durante la convivencia, las asistencias disfrutaron de un grato momento que incluyó la rifa de diversos obsequios otorgados por los patrocinadores, entre los que destacaron certificados de consumo en restaurantes, accesorios y tratamientos estéticos, haciendo de la jornada un evento memorable y con propósito.