Restaurantes de Durango bajo fuego: ¿qué provoca los incendios y quién debe prevenirlos?

Los recientes incendios en restaurantes de Durango abren preguntas que van más allá de la movilización de bomberos: ¿qué condiciones permiten que el fuego se salga de control en una cocina y quién debe verificar que estos establecimientos operen con seguridad?

El antecedente más reciente ocurrió el jueves 15 de octubre, en un restaurante de la zona comercial situada debajo del Hotel Hampton, sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en la colonia Nueva Vizcaya.

Bomberos localizaron fuego en una parrilla, desde donde las llamas alcanzaron la campana de extracción. En esta estructura había acumulación de grasa. No hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación del inmueble.

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Apenas una semana antes, el 8 de octubre, otro incendio afectó la cocina de Los Corrales, en avenida Lázaro Cárdenas y calle Playa Suave. Los daños se concentraron en la campana, parte del techo y la estufa.

El 11 de mayo, Bomberos también atendió un incendio en Equipales Lomas, en el fraccionamiento Lomas del Parque, con afectaciones en una estufa y varios refrigeradores. En estos últimos dos casos no se precisó públicamente la causa del fuego.

¿POR QUÉ UNA COCINA PUEDE INCENDIARSE?

La grasa acumulada constituye un combustible adicional: una llama puede encontrar material para propagarse en equipos y superficies que deberían mantenerse limpios. Por ello, la limpieza de campanas, filtros y ductos de extracción forma parte de la prevención.

Sin embargo, que varios incendios hayan ocurrido en cocinas no significa que todos se deban a falta de limpieza. Para establecer el origen de cada emergencia se requiere una revisión técnica.

El gas representa otro peligro documentado. El 26 de febrero se reportó un flamazo en un restaurante-bar de la capital, después de que un trabajador abriera la llave de un horno sin encenderlo inmediatamente. Según la información publicada, el combustible se acumuló y posteriormente ocurrió el incidente.

¿CÓMO PREVENIR ESTAS EMERGENCIAS?

Además de retirar grasa y residuos, los establecimientos deben revisar sus instalaciones de gas y electricidad, dar mantenimiento a los equipos y capacitar al personal para identificar riesgos y responder ante una emergencia.

La NOM-002-STPS-2010 establece obligaciones de prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, entre ellas contar con instrucciones de seguridad, equipos apropiados y rutas de evacuación despejadas.

El tipo de extintor también importa. Los incendios que involucran aceites y grasas de cocina se clasifican como clase K y requieren equipo adecuado para ese riesgo.

Ante grasa encendida no debe arrojarse agua. Si el fuego crece, hay humo abundante o no existen condiciones seguras para intervenir, la prioridad es evacuar y llamar al 911.

¿PROTECCIÓN CIVIL TIENE RESPONSABILIDAD?

Protección Civil sí tiene funciones preventivas. El reglamento municipal contempla la vigilancia e inspección de instalaciones eléctricas, de gas y de otros materiales peligrosos, además de medidas como la suspensión de actividades y la evacuación ante un riesgo inminente.

Esto no elimina la obligación de los responsables de cada negocio de mantener condiciones seguras para trabajadores y clientes.

Para determinar si existió una omisión de la autoridad en alguno de estos casos, sería necesario conocer cuándo se realizaron las inspecciones, qué irregularidades se detectaron y si hubo seguimiento para corregirlas.

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OTROS CASOS EN NEGOCIOS DE COMIDA

Las emergencias también han alcanzado a puestos y cocinas móviles. El 15 de marzo, una mujer sufrió quemaduras en el rostro en el tianguis del Santuario, después de intentar encender un soplete mientras había gas acumulado.

El 5 de abril se reportó otro incendio en un camión de comida de la zona Centro, relacionado con acumulación de grasa en una freidora.

Estos antecedentes muestran distintos riesgos alrededor de la preparación de alimentos. Su prevención requiere mantenimiento cotidiano, personal capacitado y vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad.