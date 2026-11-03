Restringen hoy el uso de celulares en escuelas

México comenzará este martes a aplicar las nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con restricciones y medidas diferenciadas entre educación básica, bachilleratos y universidades, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que el sistema educativo "está preparado para implementar la regulación" impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, destinada a favorecer el aprendizaje, la convivencia y la protección de los menores frente a los riesgos del uso excesivo de pantallas.

La medida abarca un sistema integrado por 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263,600 escuelas. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción comprende toda la jornada.