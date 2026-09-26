Resultados de la visita de USDA a Durango se emitirán de manera oficial en el mes de octubre

La visita del personal del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) para revisar el sector ganadero en Durango concluyó el pasado 25 de septiembre, pero los resultados se darán a conocer hasta el 7 de octubre.

La visita de revisión en la entidad se desarrolló del 20 al 25 de septiembre, con el objetivo de supervisar los controles y acciones que se llevan a cabo para prevenir la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), así como determinar si existen las condiciones para recuperar la exportación de ganado.

Sobre la visita, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, comentó que en esta ocasión la revisión fue diferente y estuvo enfocada en el control del GBG y en los protocolos que se realizan para evitar un crecimiento exponencial de la plaga.

Aunque hubo algunas exigencias en cuanto a los corrales, las revisiones para detectar la presencia de la plaga, la captura y envío de información, así como indicaciones sobre capacitaciones, el líder ganadero señaló que se tienen que esperar los resultados oficiales de la visita y las observaciones que se envíen a través de Senasica.

De momento, indicó que el sector ganadero de Durango se encuentra satisfecho con la visita y espera las recomendaciones para mejorar los procesos que sean necesarios.

Esto, debido a que, de acuerdo con los resultados, podría tomarse en cuenta a Durango en la próxima apertura de la frontera para la exportación de ganado.

PROCESO DE REVISIÓN

El objetivo de la visita de APHIS-USDA fue garantizar la sanidad del ganado, por lo que las revisiones incluyeron las engordas, la trazabilidad, la inspección y la documentación para el traslado de ganado.

Los primeros puntos de registro fueron SuKarne Agroindustrial y Rancho El Lucero, que son engordas autorizadas por Senasica. Ahí se evaluaron los controles en materia de trazabilidad.

Otras revisiones se realizaron en el Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria Margarito Machado, así como en las oficinas del CPA de la Región 2, a la que pertenecen Durango, Chihuahua y Coahuila.

Posteriormente, se visitó la Asociación Ganadera Local de Santa Clara para constatar el proceso de emisión de guías REEMO, así como la documentación y el soporte para emitir una guía de tránsito.

El personal acudió también al Punto de Verificación e Inspección Federal de Santa Clara, donde se revisó la infraestructura con la que cuenta para la inspección de los embarques.

La inspección abarcó el centro de acopio Palante México, en el municipio de Canatlán, y el Departamento de Permisos de Internación del Comité de Fomento y Protección Pecuaria.