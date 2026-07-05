Retención y sustracción de menores concentra 56 denuncias en Durango durante 2026

La Fiscalía General del Estado inició 56 carpetas de investigación por el delito de retención o sustracción de menores e incapaces, entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Gómez Palacio encabezó los registros con 33 denuncias por este concepto , lo que representó el 59 por ciento del total estatal.

Le siguió el municipio de Durango con nueve investigaciones emprendidas por las respectivas agencias del Ministerio Público, que significaron apenas el 16 por ciento, y Lerdo, con seis casos, equivalentes al 10.7 por ciento.

Es decir, en conjunto, estos tres municipios concentraron 48 de las 56 carpetas , equivalentes al 85.7 por ciento de la incidencia registrada en la entidad.

En la estadística también aparecen Guadalupe Victoria y Mezquital, con dos casos cada uno; mientras que Cuencamé, Nombre de Dios, Pueblo Nuevo y Vicente Guerrero reportaron un caso respectivamente.

El comportamiento mensual mostró que enero y mayo fueron los meses con mayor incidencia, con 15 carpetas de investigación iniciadas en cada uno; seguidos de febrero, con 12, marzo con ocho y abril con seis.