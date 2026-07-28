Retiran 75 'taxis piratas' en Durango

Como parte de un operativo para regular las unidades del transporte y combatir la operación de los llamados "taxis piratas" se hizo una revisión el pasado fin de semana en la que fueron retiradas 75 unidades.

Se informó que el objetivo es identificar y regular las unidades que brindan el servicio de transporte público, para que la ciudadanía tenga la certeza de viajar en vehículos autorizados y que cumplan con la normatividad vigente, además de fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad en este sector.

Las unidades fueron aseguradas por la Subsecretaría de Movilidad y Transportes y trasladadas al corralón de la dependencia, con el apoyo de grúas y elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.