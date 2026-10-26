Retiran puesto 'Papas La Feca' por operar sin permiso desde hace años

La Dirección de Inspección Municipal informó que la semana pasada se retiró un camión que permanecía afuera de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), así como otro vehículo abandonado que realizaba actividades comerciales en la Facultad de Medicina y Nutrición, en ambos casos, el motivo fue la falta de permiso.

El director de Inspección Municipal, Ubaldo Salazar Chávez, señaló que los comerciantes no contaban con la autorización correspondiente, aunque llevaban tiempo operando sin permiso porque argumentaban tener un amparo de la justicia federal.

La autoridad revisó dicho amparo, pero determinó que correspondía a 2019 y que el procedimiento ya había sido sobreseído, por lo que este ya no los protegía para realizar venta en ese lugar público.

Reconoció que, durante administraciones anteriores, se les permitió permanecer en esos lugares por el mismo argumento del amparo.

“Se hizo esa revisión y por ese mismo motivo se hizo el retiro. Pero nunca tramitaron permiso municipal. Ellos alegaban que ese amparo los protegía y que les servía como permiso, como si se los hubiera dado la Comisión, lo cual es totalmente falso”, afirmó.

Salazar Chávez comentó que los dos comerciantes retirados ya no podrán instalarse en esos lugares. En caso de que presenten una solicitud ante la Comisión de Actividades Económicas y esta sea aprobada, deberán hacerlo en otro sitio.

Comentó que en esa zona universitaria hay otros comerciantes que venden frituras y dulces, pero que sí cuentan con permiso. No obstante, se les exhortó a retirar su infraestructura al término de la actividad económica.

“Hay un puesto, un camioncito igual con venta de frituras. Él cuenta con un permiso anual. No va a salir, solo se le exhortó a retirarse al término de la actividad económica”, precisó.