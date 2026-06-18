Retiro de puente peatonal en Domingo Arrieta mejoró la imagen urbana: Regidor

El retiro de algunos puentes peatonales en Durango, que son poco utilizados por la ciudadanía y cuya eliminación ha sido demandada por vecinos porque se convierten en focos de infección por la acumulación de basura, comenzó por parte de las autoridades.

El regidor Alan Espinosa de la O, quien ya se había pronunciado para el retiro de puentes, manifestó que la estructura del puente peatonal de bulevar Domingo Arrieta fue retirada debido a las malas condiciones en que se encontraba y al poco uso que le daban los vecinos, además de que acumulaba basura y era ocupado por personas en situación de calle.

Más allá de su utilidad para la ciudadanía, señaló que el puente se había convertido en un foco de problemas y riesgos, ya que no recibía mantenimiento.

Apuntó que únicamente servía para mostrar deterioro y albergar algo de publicidad; sin embargo, consideró que su retiro ha contribuido a mejorar la imagen urbana de la zona.

Otros puentes que, a su consideración, no fueron diseñados adecuadamente para los peatones y que también deberían retirarse son el ubicado en el bulevar Francisco Villa, frente a Trabajo Social, y el Puente de la Familia, en Felipe Pescador, frente a un centro comercial.

Por su parte, la Dirección Municipal de Obras Públicas dio a conocer que se hizo un dictamen para quitar la estructura del puente en bulevar Domingo Arrieta porque se encontraba en malas condiciones , por lo que era necesario retirarlo para eliminar un riesgo para la población.