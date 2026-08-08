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Retoman lazos México y Perú

EFE
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La presidenta Claudia Sheinbaum, reveló este viernes que su homóloga peruana, Keiko Fujimori, tomó la iniciativa para recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países tras ganar las elecciones y aceptó hacerlo pese a que México mantendrá su postura en defensa del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

"Ahora que gana la presidenta Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller ella de manera personal y le dice que quiere resolver el tema de Betsy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidenta", señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

A pocos días de asumir el poder, la presidenta derechista Fujimori procedió a otorgar el salvoconducto a Chávez, exprimera ministra del expresidente Castillo (2021-2022).

Escrito en: presidenta, expresidente, ella, salvoconducto

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