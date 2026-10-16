Revela Sheinbaum: la IP pide frenar incrementos salariales

AGENCIAS

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló ayer que empresarios le han pedido detener los aumentos salariales, pero aseguró que su Gobierno mantendrá la política de recuperación del ingreso de los trabajadores y negociará un nuevo incremento para 2027.

Relató que, durante sus reuniones con representantes de la Iniciativa Privada (IP), recibe propuestas con las que no está de acuerdo, entre ellas modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y suspender las alzas salariales.

"'Oiga, que si subimos el IVA'. No. 'Oiga, ya no debe haber aumento'. No. Vamos a sentarnos a saber de qué tamaño va a ser el aumento el próximo año", expresó.

Sheinbaum no identificó a los empresarios que le plantearon frenar los incrementos, aunque explicó que sostiene reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios.

EFE