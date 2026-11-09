Revelan artista invitado a la Feria Navideña en Durango; ¿quién es y cuándo se presentará?

Durango tendrá su tradicional feria navideña este 2026, en donde decenas de familias se reunirán para celebrar estas fechas mientras disfrutando de diversos espectáculos.

El evento se llevará a cabo en el recinto ferial, por lo que se esperan actividades de recreación para que chicos y grandes disfruten.

Sin embargo, entre lo planeado se contempla un concierto para el inico de esta celebración y este lunes ya ha sido revelado.

¿Quién es el artista invitado y cuándo se presentará?

A través de redes sociales, fue posteado un video en donde se logra obtener una pista para saber quién es el invitado de este 2026.

El clip dura cerca de 16 segundos y en él aparece un gato montéz arribando a una carretera del estado de Durango , ahí mismo se encuentra el típico letrero de "Bienvenidos".

Continuando su camino llega al Palenque de Durango, en donde se coloca en medio del escenario y luego aparece el nombre de la agrupación.

Se trata de Montéz de Durango, una incónica banda del pasito duranguense que acompañó a decenas de duranguenses en los años 2000.

El fondo del video también delata quién es, pues suena se escuchan los éxitos más importantes de este grupo como "Lagrimillas tontas", "Adiós mi amante", "Quiero saber de ti" y "El Sube y Baja".

Dicho concierto está previsto para el próximo sábado 19 de diciembre , como parte de los festejos navideños en la ciudad.

¿Cuándo inicia la Feria Navideña?

Respecto a la fecha de inicio de esta celebración, aún no hay nada confirmado sin embargo, se estima que de inicio el viernes 18 de diciembre y concluya el miércoles 6 de enero de 2027.

Durante estos días, las familias duranguenses podrán disfrutar de la comida tradicional decembrina, juegos mecánicos, artesanías, la pista de hielo y otros espectáculos.