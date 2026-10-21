Revelan el rostro de Karla Daniela, sentenciada por robo de bebé en Materno Infantil de Durango

A casi un año desde el robo de una bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango, este miércoles la Fiscalía General del Estado de Durango, a través de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Asuntos de Alto Impacto, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Karla Daniela Rentería Romero, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Narración de los hechos

Fue el 23 de octubre del 2025, hace casi un año, cuando aproximadamente a las 16:00 horas Karla Daniela habría ingresado al Hospital Materno Infantil usando ropa quirúrgica y cubrebocas.

Luego de haber mantenido una conversación con una de las empleadas de limpieza del nosocomio, identificada como Anabel “N”, quien también se encuentra recluida desde hace casi un año, Karla Daniela acudió al área de neonatos, de donde sustrajo a una bebé, a quien ocultó dentro de una bolsa negra.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, las investigaciones establecieron la presunta colaboración de Anabel “N”, quien se desempeñaba como trabajadora de limpieza del hospital y habría proporcionado información sobre la ubicación de la bebé, así como de la rutina del personal médico y de enfermería.

En intercambio por la información, Karla Daniela habría ofrecido 20 mil pesos a Anabel, presuntamente con la finalidad de hacer creer a su pareja, residente de Nebraska, Estados Unidos, que era la hija de ambos.

Un día después de la desparición de la bebé, el 24 de octubre, Karla Daniela abandonó a la bebé en un área verde en el fraccionamiento Hacienda Las Flores, en la misma bolsa en que fue sustraída.

Captura y sentencia

Rentería Romero fue detenida por mandato judicial, otorgado por autoridad judicial, siendo vinculada a proceso.

A pesar de que su defensa interpuso un recurso de apelación, este no procedió, por lo que se confirmó el auto de vinculación a proceso.

Tras un procedimiento abreviado, el Juez impuso una pena de 37 años, 5 meses y 29 días en prisión, así como una multa de 678 mil 726 pesos.

Revelan foto de Karla Daniela

A casi un año del robo de la bebé, así como de la captura de la responsable, este miércoles después de dar a conocer la sentencia se difundió la fotografía del rostro de Karla Daniela, quien cumplirá su sentencia al interior del Centro de Reinserción Social 1, en Durango.