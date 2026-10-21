Sentencian a mujer que robó a bebé de un hospital en Durango, ¿cuántos años estará en cárcel?

A unos días de cumplirse un año del acontecimiento que movilizó a las autoridades en Durango tras el robo de un bebé del Hospital Materno Infantil, este miércoles trasciende la sentencia de una de las mujeres detenidas por dicho caso.

Se trata de Karla Daniela "N", quien este viernes habría recibido su sentencia.

¿Cuántos años pasará en cárcel Karla Daniela?

Según fuentes, la señalada habría recibido una sentencia de 37 años, cinco meses y 29 días de prisión.

Por este caso, otra mujer se encuentra detenida, se trata de Anabel, de quien hasta ahora, sigue sin resolución.

Robo de bebé en hospital

Fue la tarde del 23 de octubre cuando una familia denunció el robo de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, la cual fue localizada un día después; mientras que Anabel, junto con Karla Daniela, fueron detenidas y vinculadas a proceso por este caso una semana después.

Las cámaras de vigilancia captaron a una mujer vestida con ropa semejante a un uniforme clínico mientras caminaba con la menor. Las imágenes provocaron una amplia movilización de autoridades, familiares, colectivos y ciudadanos.

Judith fue localizada con vida durante la madrugada del 25 de octubre, envuelta en una sábana o cobija blanca, en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores. La menor fue llevada a revisión médica y no presentaba lesiones aparentes.

¿Qué ha pasado con Anabel?

El pasado 7 de octubre, estaba programada una audiencia en contra de Anabel “N”, acusada del robo de una bebé, sin embargo, nuevamente se reprogramó para el próximo mes.

Fue la propia hija de Anabel quien dio a conocer a través de su cuenta de redes sociales el diferimiento para el próximo 4 de noviembre, considerando que las audiencias se desarrollan de manera privada desde el inicio del caso y solo se permite la presencia de las representaciones legales.