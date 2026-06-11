Revelan VIDEO del crudo ataque contra la Guardia Nacional; reportan 5 muertos y 5 heridos

Cinco elementos de seguridad murieron y otros cinco resultaron heridos tras una emboscada ocurrida en La Mojonera, municipio de Nahuatzen, Michoacán, mientras realizaban recorridos de vigilancia.

El caso tomó fuerza luego de que se difundiera un audio en el que uno de los agentes pide apoyo desesperadamente tras el ataque.

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¿Cómo ocurrió la emboscada?

De acuerdo con los reportes, el convoy policial fue sorprendido por un grupo armado que abrió fuego de manera directa contra las unidades cuando circulaban por la zona. La agresión dejó un saldo de cinco oficiales fallecidos y cinco más lesionados.

En el audio difundido tras el ataque se escucha a uno de los agentes pedir refuerzos urgentes mientras informa que habían sido emboscados rumbo a La Mojonera. Ese material fue uno de los elementos que más impacto causó por la desesperación con la que solicitan apoyo.

Oficiales fallecidos y heridos

En la agresión perdieron la vida los oficiales Mateo Valdés Abarca, Brandon Josué Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín, Francisco Javier Otero y Porfirio Rodríguez Briseño.

Por su parte, resultaron lesionados Diana Lesly Castillo Gómez, Luis Alberto Nava Oseguera, Ricardo Huerta Estrada, Celia Plata Arreola y Marco Antonio Uribe García, quienes fueron trasladados a un hospital de Zacapu para recibir atención médica.

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¿Qué han mencionado las autoridades?

Las autoridades de Michoacán informaron que las patrullas quedaron severamente dañadas por los impactos de arma de fuego y que, tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad en la zona. Como parte de esas acciones se aseguraron dos camionetas, armas y cartuchos presuntamente relacionados con la agresión.