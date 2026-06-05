Llegan a Sinaloa los restos del Guardia Nacional caído en enfrentamiento en Durango

La tarde de este pasado jueves 4 de junio, bajo un discreto operativo de seguridad, llegaron a Sinaloa los restos de un elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida tras el enfrentamiento registrado en Loma de Praxedis, Durango.

​El féretro fue trasladado a una funeraria de Los Mochis , donde familiares, amigos y compañeros de corporación se reunieron para dar el último adiós al agente federal, caído en el cumplimiento de su deber.

Foto: Redes Sociales

Operativo en Loma de Praxedis

​De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, la muerte del elemento ocurrió durante un operativo desplegado por fuerzas federales en la comunidad de Loma de Praxedis, Durango, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos con civiles armados.

En un inicio se le reportó gravemente herido, pero desafortunadamente perdió la vida mientras recibía atención médica de urgencia.

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Detenidos y aseguraramiento de vehículos

​El operativo y posterior enfrentamiento dejó un segundo elemento federal lesionado , reportaron fuentes oficiales.

​Asimismo, el despliegue en Loma de Praxedis arrojó la detención de 15 personas en el sitio, además del aseguramiento de varios vehículos, algunos de ellos con blindaje artesanal.

¿Quién era el Guardia Nacional que murió tras el enfrentamiento registrado en Loma de Praxedis?

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer de manera oficial el nombre del elemento fallecido, pero se sabe que era originario de Los Mochis, Sinaloa .

Las investigaciones en torno a este operativo y enfrentaiento continúan abiertas.