Revisión de cuentas públicas detecta 'foco rojo' en 4 municipios de Durango

El Congreso del Estado se encuentra en la revisión del último paquete de las cuentas públicas que incluye tanto la del Gobierno del Estado como las de los municipios pendientes de dictaminación, entre los que destacan Lerdo, Gómez Palacio y Durango, informó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rocío Rebollo Mendoza.

Se prevé que el lunes se sometan a votación los dictámenes para presentarlos formalmente ante el Pleno el próximo martes; y detalló algunos de los principales hallazgos que se han encontrado y que principalmente fueron de las cuentas públicas del tercer paquete.

“Fueron omisiones de que no presentaron ninguna solventación. Lo cual pues es muy extraño, incluso algún municipio decía que no había sido notificado de las observaciones , se le comprobó que efectivamente la recibió, contestó que las iban a responder. Pero bueno, son cuatro municipios los que están en foco rojo, o sea, muy mal”, indicó.

No obstante, no dio a conocer cuáles municipios estarían en ese supuesto, aunque dijo que San Juan de Guadalupe tiene un porcentaje considerable de su presupuesto observado.

En contraste, aseguró que hubo otros municipios que mejoraron. “Sorprende, por ejemplo, que municipios que en anteriores cuentas públicas salieron muy mal, en este ejercicio, la verdad que sin problema alguno, como me preguntaban de Nazas, Pueblo Nuevo, Tlahualillo, no están emproblemados, al contrario de lo que podríamos pensar”, indicó.

En tal sentido, explicó que, en el caso de Pueblo Nuevo, también se registraron avances.

“Los señalamientos, hay que recordar que la presidenta lo hace de los adeudos que tiene el municipio de Pueblo Nuevo, adeudos que no se generaron con la anterior administración, son adeudos históricos de la administración. Y si ustedes revisaran, y no estoy defendiendo al presidente anterior, pero hay que decir la verdad, el anterior presidente municipal tuvo una reducción sustancial de los adeudos que él recibió, tanto en el SAT como en adeudos bancarios”.

“Entonces, tenemos que tomar las cosas en su justa dimensión y recordar que nosotros lo que revisamos es un año de ejercicio fiscal, no revisamos historia, no somos fiscalizadores ministeriales públicos ni Fiscalía Anticorrupción, nosotros solamente revisamos un ejercicio fiscal”, concluyó.