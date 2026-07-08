Revivirán música de la Nueva Vizcaya en concierto este jueves

Como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la fundación de la ciudad, este jueves se llevará a cabo el concierto “Celebramos Durango: sonoridades novohispanas de la Nueva Vizcaya”, una propuesta que rescata el patrimonio musical de la región y ofrece al público un recorrido por diversas etapas de la historia a través de la música.

La presentación estará a cargo del Ensamble Sonus del Guadiana, agrupación que interpretará un programa integrado por obras que abarcan desde el Renacimiento hasta el siglo XX.

El repertorio tiene como principal característica que está conformado por partituras resguardadas en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango , documentos que forman parte del legado cultural y musical de la antigua Nueva Vizcaya.

Tras la presentación

El concierto será dirigido por el barítono duranguense Francisco Pablo Castañeda Porras, quien encabezará la interpretación de estas obras que permiten redescubrir las sonoridades que acompañaron la vida religiosa y cultural de la región a lo largo de varios siglos.

A través de este programa, el público tendrá la oportunidad de acercarse a un acervo musical poco difundido, pero de gran valor histórico, que ha permanecido resguardado en los archivos eclesiásticos de Durango y que hoy vuelve a cobrar vida mediante una interpretación especializada.

La cita será este jueves a las 20:00 horas en la Casa de Cultura Banamex, ubicada en el histórico Palacio del Conde del Valle de Súchil, sobre la avenida 5 de Febrero número 401, en la Zona Centro de la ciudad. La entrada será libre.