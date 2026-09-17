Reyes de Durango: ¿por qué no jugará el equipo duraguense en la temporada 2026?

Reyes de Durango no participará en la temporada 2026 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC), decisión que fue confirmada oficialmente por el propio club a través de un comunicado dirigido a su afición, jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores e instituciones que acompañaron al proyecto durante los últimos años.

El club reconoció que se trata de una determinación complicada, especialmente después de varias campañas en las que logró mantenerse competitivo y consolidar una base de seguidores en Durango.

¿Por qué no habrá temporada 2026?

La organización explicó que la principal razón detrás de esta pausa deportiva está relacionada con la falta de una sede adecuada para disputar sus partidos como local, luego de que el Auditorio del Pueblo quedara destinado para la actividad del voleibol profesional durante la temporada 2026.

Ante esta situación, el equipo de baloncesto indicó que actualmente no cuenta con otro inmueble que reúna las condiciones necesarias para continuar con su proyecto dentro de CIBAPAC, por lo que optó por no competir en la próxima temporada.

La organización dejó claro que la decisión no responde a un abandono definitivo del proyecto, sino a una pausa provocada por la falta de un escenario adecuado para desarrollar sus encuentros.

Cuatro temporadas de crecimiento deportivo

Durante el comunicado, el club también hizo un recuento de los principales logros obtenidos en su paso por CIBAPAC.

Reyes destacó que logró clasificarse a playoffs en cada una de sus temporadas, además de impulsar el desarrollo de jugadores duranguenses y contribuir a que algunos atletas obtuvieran becas en universidades nacionales e internacionales.

El proyecto continuará trabajando fuera de competencia

Aunque Reyes no tendrá participación oficial durante 2026, la organización aseguró que seguirá trabajando en el desarrollo del baloncesto local y en la formación de nuevas generaciones.

La intención es mantener activo el proyecto mientras se busca una alternativa que permita al equipo regresar a competencia en el futuro. El club cerró su comunicado con un mensaje dirigido a sus seguidores, señalando que esta pausa no representa una despedida definitiva.

“Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”, expresó la institución.

De esta manera, el basquetbol profesional de Reyes de Durango entrará en pausa durante la próxima campaña de CIBAPAC, a la espera de encontrar una sede que permita retomar el proyecto y volver a representar al estado dentro de la competencia.