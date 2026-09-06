Riña deja a dos adolescentes heridos con arma blanca en Durango

Dos adolescentes terminaron hospitalizados durante la madrugada de este domingo, luego de resultar lesionados con arma blanca presuntamente durante una riña ocurrida en la ciudad de Durango.

El primero de los ingresos al Hospital General 450 fue reportado aproximadamente a la 02:00 horas del 6 de septiembre, situación que movilizó a las autoridades para tomar conocimiento de los hechos.

El paciente, identificado con las iniciales LVV, de 17 años de edad, fue trasladado hasta dicho nosocomio a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango.

De acuerdo con la información inicial proporcionada a las autoridades, el adolescente presentaba una lesión provocada con arma blanca , la cual presuntamente sufrió mientras participaba en una riña.

Minutos después, aproximadamente a las 02:30 horas, personal del mismo hospital reportó el ingreso de un segundo adolescente lesionado en circunstancias similares.

Este último fue identificado con las iniciales CJCA, de 16 años de edad, quien llegó al Hospital General 450 a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica por una lesión producida con arma blanca.