Riña entre dos hombres termina con uno baleado; fue hospitalizado en Gómez Palacio

Un joven resultó herido de bala durante la madrugada de este miércoles, luego de una confrontación registrada en calles de la colonia 14 de Noviembre, en Gómez Palacio.

El lesionado fue identificado como Jesús Lara García, de 25 años de edad , quien ingresó al Hospital General de Gómez Palacio con una herida producida por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 03:00 horas de este miércoles 19 de agosto, en el cruce de las calles Codorniz y 23, donde presuntamente Jesús sostuvo un altercado con Brayan Ulises Peña Rodríguez, de 26 años.

Según la información recopilada, Jesús presuntamente intentó agredir con un cuchillo a Brayan, quien logró desarmarlo; sin embargo, el primero habría sacado posteriormente una pistola para continuar con la confrontación.

En esos momentos circulaba por el lugar una unidad de la Policía Estatal, cuyos agentes observaron lo sucedido e intervinieron. Los elementos dieron indicaciones para que bajaran el arma y terminaran con la agresión.

De acuerdo con la versión inicial, el hombre que portaba la pistola habría apuntado hacia los agentes, por lo que uno de los policías accionó su arma y lo lesionó en la pierna. Después del disparo, el joven recibió atención y fue trasladado al hospital.