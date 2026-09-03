Rinden homenaje a Iñac Martínez, el fotógrafo que capturó el Camino Real de Tierra Adentro

La memoria de una de las rutas históricas más importantes de México volvió a cobrar vida a través de la lente del fotógrafo Iñac Martínez, cuya obra integra la exposición fotográfica dedicada al Camino Real de Tierra Adentro, inaugurada en el Museo Francisco Villa como parte del Coloquio Internacional dedicado a este patrimonio reconocido por la UNESCO desde 2010.

La muestra reúne una serie de imágenes panorámicas del fotógrafo , que documentan la inmensidad de los paisajes, las comunidades y las tradiciones que durante siglos dieron identidad a este corredor que conectó el centro del país con el norte del continente.

Gracias al formato de gran amplitud utilizado por Martínez, las fotografías ofrecen una mirada detallada sobre escenarios cotidianos que conservan la huella histórica de la antigua ruta virreinal.

HOMENAJE AL LEGADO DE IÑAC MARTÍNEZ

El recorrido expositivo funciona también como un homenaje al legado documental del fotógrafo, quien dedicó buena parte de su trayectoria a registrar la riqueza cultural, social e histórica del Camino Real de Tierra Adentro.

Entre las imágenes destacan escenas relacionadas con el ferrocarril y sus trabajadores, celebraciones religiosas, festividades populares y la vida en la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez, conformando un valioso testimonio de las transformaciones y permanencias de la región.

La exposición representa uno de los registros visuales más significativos sobre esta ruta histórica , tanto por la calidad técnica de sus panorámicas como por la sensibilidad con la que retrata a las personas y los territorios que dieron vida al Camino Real.

El acervo forma parte del patrimonio resguardado por la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde permanece como una invitación a preservar la memoria de este itinerario cultural.

Durante la jornada inaugural, también se presentó el libro “Camino Real de Tierra Adentro. Un itinerario cultural. Estudios y reflexiones de los conversatorios 2022 y 2023 (Zacatecas-Aguascalientes)”, una publicación que reúne investigaciones y reflexiones de especialistas sobre la importancia histórica, cultural y social de esta emblemática ruta.