Río Tunal tendrá mega jornada de limpieza; invitan a duranguenses a sumarse

El río Tunal será uno de los puntos donde se desarrollará en Durango la Mega Jornada de Limpieza de Ríos 2026, con trabajos de recolección y retiro de residuos en la ribera, como parte de las acciones impulsadas a nivel nacional para el saneamiento y recuperación de cuerpos de agua.

La actividad se realizará en el Paraje El Pueblito por la mañana del domingo 20 de septiembre, donde se espera la participación de ciudadanos, autoridades, instituciones educativas y habitantes de las comunidades cercanas.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convocó a las familias duranguenses a sumarse a las labores de limpieza y destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar las condiciones de los espacios ubicados en torno al río.

La jornada forma parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla acciones de limpieza, saneamiento y restauración de ríos prioritarios del país.

En Durango, los trabajos se realizarán con la participación del Instituto Tecnológico Valle del Guadiana y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), además de habitantes de las comunidades de El Pueblito y El Nayar.

La Conagua señaló que este tipo de actividades buscan contribuir a la recuperación de los cuerpos de agua y fomentar la participación de las comunidades que se encuentran en las zonas donde se llevan a cabo las acciones de saneamiento.