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Ritmo industrial impacta en empleos

JUAN M. C?RDENAS
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El siglo de durango

La desaceleración que enfrenta el sector de la construcción en Durango ya comienza a reflejarse en una menor actividad productiva y en descansos parciales de personal dentro de empresas encabezadas por mujeres.

Jasmín Maroun, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), explicó que el impacto se concentra principalmente en negocios relacionados con la construcción, donde, según cifras citadas por el organismo, la caída en la actividad pasó de alrededor del 40 por ciento a principios del año pasado a un 52 por ciento en la actualidad.

Indicó que la disminución obedece a la escasez de proyectos y a la falta de liquidez, situación que también ha alcanzado a la obra privada.

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