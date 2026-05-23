Roban 30 mil pesos y equipo de cómputo de famosa paletería de Domingo Arrieta

Un robo a negocio sin violencia fue reportado la mañana de este viernes en una paletería ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, en el fraccionamiento Camino Real de la ciudad de Durango, donde los ladrones lograron apoderarse de dinero en efectivo, equipo de cómputo y diversa mercancía.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:00 horas al sistema de emergencias, por Juliana, quien informó que al llegar al establecimiento denominado “La Auténtica Mich” descubrió que habían ingresado a robar durante la madrugada o primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte oficial, el negocio afectado se encuentra marcado con el número 801 del bulevar Domingo Arrieta. La afectada señaló que los responsables aparentemente ingresaron por la parte del techo y posteriormente lograron acceder al interior del inmueble.

Más tarde, personal de la Unidad de Investigación del Delito tomó conocimiento de los hechos y acudió al sitio para entrevistarse con la propietaria.

La mujer manifestó en su declaración que arribó al negocio aproximadamente a las 10:30 horas y notó inicialmente que no había energía eléctrica en el local, situación que le pareció extraña.

Al acercarse al área del mostrador descubrió que faltaban dos computadoras portátiles marca Lenovo, color gris, así como una laptop HP en color negro, además de una cantidad aproximada de 30 mil pesos en efectivo.

La denunciante agregó que los presuntos responsables ingresaron por una ventana ubicada en el patio trasero, la cual colinda con una vivienda contigua, por donde presuntamente lograron entrar y salir sin ser detectados.

Finalmente, la afectada indicó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia formal, mientras las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar a los responsables del robo.