Roban auto mientras propietario se encontraba en el cine de bulevar Francisco Villa

Una visita al cine terminó con una desagradable sorpresa para el propietario de un vehículo, quien al regresar al estacionamiento descubrió que su automóvil había desaparecido, durante la tarde del sábado en el fraccionamiento Jardines de Durango.

El robo fue reportado cerca de las 20:30 horas del sábado 29 de agosto , en las inmediaciones del Colegio España y bulevar Francisco Villa, después de que el afectado buscó su unidad y no logró localizarla.

El vehículo sustraído es de la marca Nissan, línea Tsuru, de color rojo, con el cofre negro y placas de circulación del Estado de Durango.

De acuerdo con la información recopilada, el automóvil fue dejado estacionado aproximadamente a las 17:30 horas, en el segundo cajón ubicado junto a una barda, mientras su propietario ingresaba al cine.

Al regresar horas después, el afectado se percató de que el Tsuru ya no se encontraba en el sitio, por lo que comenzó a preguntar a personas que permanecían en los alrededores para tratar de conocer qué había sucedido.

Uno de los lavadores de vehículos de la zona señaló que aproximadamente a las 17:30 horas observó cuando el automóvil salió circulando del estacionamiento; sin embargo, no alcanzó a identificar a la persona que lo conducía.

Tras confirmar el robo, el propietario dio aviso a las autoridades y posteriormente se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se inicien las investigaciones para tratar de localizar el vehículo.