Justicia

VEHÍCULOS ROBADOS

Roban automóvil estacionado en la Zona Centro de Durango

La propietaria solicitó ayuda al 911 para que atendieran el hecho.

Roban automóvil estacionado en la Zona Centro de Durango

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, fue robado durante la noche del miércoles mientras se encontraba estacionado en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El robo fue notificado alrededor de las 20:00 horas, luego de que la propietaria dejara el vehículo, modelo 1994, color blanco y de dos puertas, sobre la avenida 20 de Noviembre, en el cruce con Alberto Terrones. Al regresar aproximadamente media hora después, se percató de que ya no se encontraba.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron para recabar información y posteriormente la afectada se trasladó a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.

También solicitó videos de cámaras de seguridad cercanas al sitio, que pudieran aportar información sobre el robo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: vehículos robados Durango automóvil, Centro, Zona, información

               

                
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