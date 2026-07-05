Roban celular a adulto mayor que salía de una farmacia en Valle del Guadiana

Un adulto mayor fue víctima de un robo la noche del sábado al salir de una farmacia ubicada en la colonia Valle del Guadiana, donde dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le arrebataron su teléfono celular y escaparon con rumbo desconocido.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 22:00 horas por Esequiel Torres, quien informó que la víctima era su padre. El atraco ocurrió sobre la avenida Circuito Interior, en el cruce con la calle María Antonieta de las Nieves.

De acuerdo con el reporte, el afectado acababa de salir del establecimiento cuando fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de color gris. En cuestión de segundos, uno de ellos le arrebató el teléfono celular de las manos.

Tras consumar el robo, los presuntos responsables aceleraron la marcha y huyeron con dirección a la calle Nazas, sin que el afectado pudiera impedirlo o identificar mayores características de los individuos.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para entrevistarse con el reportante y recabar información que permitiera ubicar a los responsables, además de implementar recorridos de búsqueda en los alrededores.

Las autoridades recomendaron a la parte afectada presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones para tratar de localizar a los responsables y recuperar el equipo robado.