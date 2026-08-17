Roban cuatro casas en zonas diferentes de Durango; se llevaron artículos personales y dinero

Los amantes de lo ajeno tuvieron un domingo activo en la ciudad de Durango, donde al menos cuatro familias reportaron robos en sus domicilios. Dinero, aparatos electrónicos, joyas, ropa y otros objetos formaron parte del botín.

El primero de los casos fue reportado alrededor de las 09:30 horas en una vivienda de la calle Yesa, del fraccionamiento Geraldine. Al llegar, el propietario descubrió que los responsables habían ingresado por la puerta trasera.

Del inmueble fueron sustraídos una bocina de gran tamaño, perfumes, un cinto, varios pares de tenis, una casa de campaña y aproximadamente tres mil 500 pesos en efectivo.

Horas más tarde, cerca de las 15:15, se reportó otro robo en la calle Felipe Ángeles, de la colonia José Ángel Leal. En este caso, los ladrones también aprovecharon la parte posterior de la vivienda para ingresar y apoderarse de una tableta electrónica, tres pares de tenis, un alhajero con joyas, pinturas y dinero en efectivo, cuya cantidad no fue precisada.

Un tercer atraco fue descubierto alrededor de las 16:30 horas en avenida Cima Dorada, del fraccionamiento La Cima. Familiares de la propietaria se percataron de que aparentemente los responsables entraron por un balcón y se llevaron dos consolas Xbox, perfumes y cerca de cuatro mil pesos.

Prácticamente a la misma hora, habitantes de una casa ubicada en la calle De las Mesetas, de la colonia Valle Verde, solicitaron la presencia de las autoridades. El afectado explicó que había salido para acudir a un partido de futbol y, cuando regresó, encontró que su vivienda había sido saqueada.

Entre los objetos que alcanzó a identificar como robados se encontraban dos pantallas.

Los cuatro casos fueron reportados durante el domingo 16 de agosto y quedaron en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes y tratar de ubicar a los responsables.