Roban dinero y causan daños en templo de la colonia Los Ángeles
El templo ubicado en la colonia Los Ángeles fue blanco de un robo durante la madrugada de este miércoles, luego de que un hombre ingresó al inmueble, sustrajo dinero en efectivo y ocasionó daños en el lugar antes de huir.
El reporte fue recibido alrededor de las 04:30 horas en el Templo de Los Ángeles, ubicado sobre la calle Aquiles Serdán. De acuerdo con la información preliminar, el responsable habría ingresado por el área de la cochera y descendido al interior utilizando una cuerda.
El encargado del templo informó a las autoridades que el sujeto no amenazó a ninguna persona y, tras cometer el robo, escapó con rumbo desconocido. Hasta el momento no se ha informado el monto de lo sustraído ni se reportan personas detenidas por estos hechos.