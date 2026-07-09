Roban dos perros tras irrumpir en vivienda de la colonia Azcapotzalco

Dos perritos fueron robados de una vivienda ubicada en la colonia Azcapotzalco, luego de que personas desconocidas ingresaron al domicilio y dañaron varias chapas de acceso.

El hecho fue reportado alrededor de las 22:30 horas en una casa de la calle Cuitzalan. El propietario señaló que al llegar a su domicilio notó la ausencia de sus mascotas, un pastor alemán y un akita , y observó daños en distintas cerraduras.

Elementos investigadores acudieron al lugar para iniciar las indagatorias. De acuerdo con el reporte, los responsables no lograron ingresar a las habitaciones, ya que la puerta principal no presentaba daños, por lo que hasta el momento únicamente se reporta el robo de los dos perros.