Roban otra motocicleta en cajones del Centro de Durango; la zona acumula varios casos

Una vez más, el área de estacionamiento para motocicletas ubicada en la esquina de las calles Gabino Barreda y Constitución, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, fue escenario del robo de una unidad, un sitio donde en los últimos meses se han registrado varios casos similares, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor afluencia de personas.

El más reciente hecho ocurrió la tarde del martes 28 de julio , cuando Luis Alfredo Crespo Fernández reportó al número de emergencias 911 que su motocicleta había desaparecido del lugar donde la dejó estacionada mientras permanecía en un establecimiento del sector.

De acuerdo con el afectado, alrededor de las 12:15 horas acudió al bar "La Antigua" y dejó su motocicleta en el espacio destinado para este tipo de vehículos, sobre la calle Gabino Barreda, casi esquina con Constitución. Sin embargo, al salir del negocio ya no encontró la unidad.

La motocicleta robada es de la marca Italika, línea FT150, modelo 2025, color negro con rojo y gris, con placas de circulación 86KXX1 y número de serie LLCK2AEN3SC101704, cuyas características fueron proporcionadas a las corporaciones policiacas para su localización.

Tras confirmar el robo, el propietario solicitó el apoyo de las autoridades mediante el sistema de emergencias y posteriormente acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente. Inicialmente no pudo concluir el trámite al no contar con la factura de la motocicleta, por lo que regresó a su domicilio para reunir la documentación y volver a interponer la querella.

El caso se suma a una serie de robos de motocicletas ocurridos precisamente en ese punto del Centro Histórico, donde propietarios han denunciado la desaparición de sus unidades mientras permanecían estacionadas durante periodos relativamente cortos, lo que ha generado preocupación entre quienes utilizan esos cajones.