Roban Tsuru mientras permanecía estacionado en la colonia Nueva Vizcaya

Un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, fue robado la noche de este lunes en la colonia Nueva Vizcaya, luego de que su propietario lo dejara estacionado durante varias horas y, al regresar por él, descubriera que ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:30 horas por las corporaciones de seguridad, quienes fueron alertadas sobre el robo de un vehículo estacionado sobre la calle José del Campo, casi esquina con la avenida 20 de Noviembre.

De acuerdo con el afectado, Manuel, el automóvil permaneció estacionado desde aproximadamente las 18:00 horas. Sin embargo, al volver al lugar horas más tarde se percató de que la unidad había desaparecido, por lo que solicitó apoyo mediante el número de emergencias.

Como señas particulares, el automóvil presenta la fascia trasera quebrada y el parabrisas estrellado , características que podrían facilitar su identificación en caso de ser visto circulando o abandonado en algún punto de la ciudad.

Elementos de las distintas corporaciones implementaron recorridos de búsqueda en la zona y emitieron la información de la unidad a través de los sistemas de vigilancia, aunque hasta el cierre del reporte no había sido localizada.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el robo y dar con el paradero del vehículo, por lo que exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda contribuir a su localización a través del 911 o de forma directa ante las autoridades competentes.