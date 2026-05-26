Rompe EUA el alto al fuego

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes "ataques en defensa propia" en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios estadounidenses, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, dijo a Fox News que el ataque se dio en "legítima defensa" para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes.

"Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", añadió el portavoz.

Asimismo, las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles tomara como objetivo a aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la televisora.