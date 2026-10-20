'Rotten Hamlet' de Teatro Cuerda Floja volverá al CORE esta semana

La tragedia de William Shakespeare se transforma en una experiencia escénica irreverente con el regreso de “Rotten Hamlet” al Centro Revueltas “CORE”, donde la compañía Teatro Cuerda Floja propone una lectura fuera de lo convencional de uno de los clásicos más reconocidos de la literatura universal.

Con una mezcla de humor, experimentación y recursos escénicos, el montaje rompe con las formas tradicionales de representar la obra para llevarla a un terreno lúdico en el que el teatro, los títeres, las máscaras y la música en vivo se combinan para dar vida a una reinterpretación que apuesta por sorprender al público.

Un giro al clásico

Lejos de reproducir la tragedia shakespeariana de manera solemne, “Rotten Hamlet” juega con sus elementos y los transforma a través de una propuesta que explora otras posibilidades narrativas y expresivas. La intención es acercar una historia emblemática a nuevas audiencias mediante un lenguaje escénico que combina distintas disciplinas artísticas.

La puesta en escena demuestra que los clásicos no permanecen estáticos y que sus historias pueden adquirir nuevos sentidos cuando se reinterpretan desde otras perspectivas. En este caso, el humor y la experimentación se convierten en herramientas para establecer un diálogo con el público contemporáneo, sin dejar de lado la obra que inspira el montaje.

Las presentaciones forman parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, iniciativa que impulsa la circulación de propuestas teatrales y contribuye al fortalecimiento de recintos culturales independientes. A través de este programa, distintas compañías tienen la oportunidad de compartir su trabajo con públicos de diversas regiones del país.

La propuesta está dirigida a personas a partir de los 10 años y representa una alternativa para quienes buscan acercarse al teatro desde una experiencia que combina distintas formas de expresión, más allá de la representación convencional.

¿Cuándo estará y qué costo tendrá?

“Rotten Hamlet” se presentará este jueves y viernes a las 19:00 horas, en el CORE, ubicado en calle Independencia no. 110 sur, casi esquina con Aquiles Serdán, en el Centro Histórico de la capital de Durango. La entrada tendrá un costo de 100 pesos y los boletos estarán disponibles en taquilla.