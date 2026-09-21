¿Sabías que 'Salvando al Soldado Pérez' se grabó en Durango? Estas fueron sus locaciones

Durango cuenta con una larga relación con el cine nacional e internacional y, entre las producciones que aprovecharon los paisajes del estado, se encuentra Salvando al Soldado Pérez, una de las comedias de acción mexicanas más recordadas de principios de la década de 2010.

Antes de llegar a las salas en 2011, la película encabezada por Miguel Rodarte recorrió distintas zonas del país y encontró en la Comarca Lagunera varios de los escenarios necesarios para recrear su particular versión de Medio Oriente.

El rodaje regional comenzó en septiembre de 2008. Registros de aquella época señalan que el claquetazo se realizó el 15 de septiembre en las Dunas de Bilbao, en Viesca, Coahuila, mientras que durante las semanas siguientes el equipo pasó por diferentes puntos de la región pertenecientes tanto a Coahuila como a Durango.

Del desierto lagunero a una ficticia zona de guerra

La historia dirigida por Beto Gómez sigue a Julián Pérez, interpretado por Miguel Rodarte, quien recibe de su madre la misión de encontrar a su hermano menor, un soldado reportado como desaparecido durante la guerra en Irak.

Para cumplir la promesa forma un peculiar grupo denominado el “Comando Tomate”, integrado por personajes interpretados por actores como Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, Gerardo Taracena y Rodrigo Oviedo.

Precisamente por las características de la trama, la producción necesitaba zonas áridas capaces de transformarse visualmente en escenarios de Medio Oriente . El paisaje de La Laguna terminó siendo fundamental. Dunas, caminos y construcciones abandonadas sirvieron como fondo para varias de las secuencias de acción de la cinta.

¿Qué lugares de Durango aparecen entre las locaciones?

Entre los escenarios documentados del rodaje aparece el Aeropuerto de Lerdo, ubicado del lado duranguense de la Comarca Lagunera. Aunado a ello también fueron el: Aeropuerto de Torreón, San Pedro, Jimulco, las Dunas de Bilbao, Viesca, el Club Campestre Torreón y otros puntos utilizados por el equipo de producción.

Registros especializados sobre locaciones cinematográficas también incluyen a Durango entre las entidades mexicanas donde se realizó parte de la película, junto con Coahuila y Sinaloa. La producción no se limitó a México, pues también trabajó posteriormente en lugares como Los Ángeles, California, y Estambul, Turquía.

Miguel Rodarte, Jesús Ochoa y otras figuras

Durante aquellas jornadas de septiembre de 2008 estuvieron presentes actores como Miguel Rodarte, Jesús Ochoa, Gerardo Taracena y Rodrigo Oviedo. También participaron en la cinta Joaquín Cosío, Jaime Camil, Adal Ramones e Isela Vega, entre otros. La presencia del elenco convirtió por varias semanas a diferentes zonas de La Laguna en auténticos sets cinematográficos.

El trabajo regional terminó durante los primeros días de octubre. Posteriormente, la producción continuó en otras locaciones de México y del extranjero antes de concluir una película que tardaría todavía algunos años en llegar comercialmente a las salas.

Finalmente, Salvando al Soldado Pérez se estrenó en México en marzo de 2011, pero parte de sus imágenes habían sido construidas desde años atrás en paisajes muy conocidos para los habitantes de la Comarca Lagunera. Así, entre desiertos transformados en Irak y escenarios como el Aeropuerto de Lerdo, Durango sumó otra producción a su amplia historia como tierra cinematográfica.