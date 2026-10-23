¡Saca el cobertor! Frente frío 3 congelará con -5°C a estos estados y dejará lluvias este fin de semana

Las bajas temperaturas y el ambiente helado ya comienza a sentirse en varias regiones del país, especialmente por la llegada del frente frío número 3, el cual se encuentra extendiéndose sobre el estado de Sonora y se espera este fin de semana congele a varias ciudades.

Pronóstico general extendido

Tras el ingreso de este sistema frontal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene constante vigilancia en las próximas 48 horas, luego de que se prevé que este fenómeno se extienda hasta el sur de Estados Unidos e interactúe con un canal de baja presión en el norte de México.

A esto se sumará una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, lo que generará chubascos y rachas de viento sobre el noroeste y norte del país, así como lluvias muy fuertes en otras zonas.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias puntuales fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

Asimismo, el huracán Vance seguirá circulando por el territorio nacional y se localizará en las costas de Michoacán , donde también provocará precipitaciones.

También, la masa de aire frío que impulsó el frente frío número 2 comenzará a modificar sus características térmicas y dejará de afectar al país, sin embargo, el 3 seguirá presente provocando temperaturas congelantes de hasta -5 grados Celsius.

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¿Qué estados tendrán ambiente congelante y lluvias este fin de semana?

El informe del SMN revela que para este sábado 24 y domingo 25 de octubre , varios estados tendrán temperaturas congelantes, por lo que piden a los habitantes tomar precauciones y abrigarse bien durante estos días.

Los lugares donde se prevé un termómetro que llegaría a los -5 grados son:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sin embargo, en todos estos estados las zonas serranas serán las que lo sentirán aún más.

También, en estos mismos lugares podría haber regiones que presenten de 0 a 5 grados, sobre todo durante la madrugada.

En lo que respecta a las lluvias, estas podrían ir de los 25 a los 75 mm y los estados donde caerán son: