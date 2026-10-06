¡Saca las cobijas! Alerta por frío extremo de 0 grados en 5 estados hasta el viernes

La temporada de frentes fríos recién comienza en México y desde hace una semana el número uno ha permanecido sobre el territorio mexicano provocando diversos cambios climáticos.

Entre lluvias y bajas temperaturas, varias regiones del país han estado viviendo en los últimos días, y para el resto de la semana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertan por frío extremo.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?

De acuerdo al pronóstico general extendido, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en el golfo de México y otra en el Pacífico Sur Mexicano , así como una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y una divergencia en altura, originarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes.

Esto al menos durante el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre, por lo que ponen en alerta a estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Mientras tanto, el frente frío se extenderá sobre el noroeste del golfo de México , pero gradualmente dejará de afectar al territorio nacional.

Sin embargo, mientras este sistema frontal se encuentra vigente, y debido a otros fenómenos, se presentarán bajas temperaturas que irán de los 0 a 5 grados Celsius.

¿Qué estado tendrá frío extremo?

El SMN mantiene en alerta a cinco estados por las bajas temperaturas de los siguientes días, sobre todo en las zonas serranas.

De los más afectados por esta condición serán:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Municipios de Durango con bajas temperaturas el 7 de octubre

Según el pronóstico de la Conagua local, los municipios de Durango que tendrán bajas temperaturas durante el miércoles, serán: