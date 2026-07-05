Salario de policías de Durango, por debajo del promedio nacional

Según el más reciente informe federal de seguridad pública, los policías de Durango perciben un salario por debajo del promedio nacional y de la referencia de ingreso digno establecida por las propias autoridades federales.

El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, correspondiente al período del 20 de mayo al 19 de noviembre de 2025 y entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableció que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijó en 17 mil 758.50 pesos el monto mensual de referencia para un salario digno policial, mientras que el promedio mensual estatal a nivel nacional fue de 15 mil 905.48 pesos.

Sin embargo, solo siete entidades superaron la referencia de la Conasami. El salario de los policías en Durango, de acuerdo con los datos contenidos en el informe, es de 14 mil 490 pesos netos mensuales ; es decir, tres mil 268 pesos por debajo tanto de la referencia de la Conasami y mil 415 pesos menos que el promedio nacional estatal.

En materia de prestaciones, el informe identificó a nivel nacional una cobertura universal en servicios médicos, incapacidades y licencias por maternidad, pero rezagos significativos en prestaciones complementarias; por ejemplo, el fondo para la vivienda solo lo cubre la mitad de los estados, y los apoyos para familiares apenas el 47 por ciento. En este sentido, cabe precisar que el documento no desglosó por entidad el nivel de cumplimiento en prestaciones.

En el rubro de infraestructura, del 20 de mayo al 19 de noviembre de 2025, Durango ejerció siete millones 99 mil 523 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para robustecer sus centros de comando y control, recursos destinados al mantenimiento de equipos informáticos, sistemas de comunicación y aplicaciones para la atención de llamadas de emergencia a través de los números 911 y 089.

El informe también documentó que la Secretaría de la Defensa implementó la operación Búsqueda y Localización de Laboratorios Clandestinos en la jurisdicción de la III Región Militar, con sede en Mazatlán, abarcando precisamente los estados de Sinaloa y Durango, señalados como los de mayor incidencia en instalaciones ilícitas para la elaboración de metanfetamina.

Como resultado de esa operación se localizaron e inhabilitaron 17 laboratorios clandestinos, se intervinieron 694 áreas de concentración de material diverso y se aseguraron 808 mil 860 kilogramos y litros de sustancias químicas.